MEHMET YİĞİNER: İNŞALLAH BAŞARILI OLURLAR

Karşılaşma öncesi Klasspor TV mikrofonlarına konuşan Mehmet Yiğiner takıma desteğinin süreceğini açıkladı. Ankaragücü’nü destek için maça geldiğini söyleyen Yiğiner, açıklamasında “Bu maç önemli bir maç. Burada alacağımız 3 puan bizi rahatlatacak. Hem yönetimimize hem takımımıza sahip çıkacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Başımıza gelenleri biliyorsunuz, tekrar anlatmayacağım. Kulübün önünü açmak adına hayırlısı budur diye düşünüyorum. İnşallah başarılı olurlar, hem kulübün ekonomisi düzelir hem de sportif olarak daha iyi olur diye düşünüyorum. Maddi, manevi Ankaragücü’nün yanındayız” ifadelerine yer verdi.