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Ankaragücü'nün Gazişehir maçı ilk 11'i
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ANKARAGÜCÜ'NÜN GAZİŞEHİR MAÇI İLK 11'İ

Ankaragücü'nün Gazişehir maçı ilk 11'i

MKE Ankaragücü, Gazişehir maçına şu ilk 11 ile çıkıyor.

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MKE Ankaragücü ilk 11'i : Korcan Çelikay - Kitsiou - Kulusic - Pazdan - Pinto - Moke Abro - Faty - Aydın - Canteros - İlhan - Orgill 

Sakatlıkları geçen Moke ve Canteros bugün sahaya ilk 11'de çıkıyor. Aydın Karabulut da haftalar sonra ilk 11'de sahada olacak.  

 
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