MKE Ankaragücü - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak MKE Ankaragücü - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı HALİL UMUT MELER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Eryaman Stadyumu
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylıanos Kıtsıou, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Rıcardo Wıllıam Faty, Wilfried Moke, Aydın Karabulut, Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgıll
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Jefferson Nogueıra Junıor, Güray Vural, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Yussıf Raman Chıbsah, Pawel Mıroslaw Olkowskı, Souleymane Dıarra, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HALİL UMUT MELER, CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU, KAMİL ÇETİN, ERKAN ENGİN
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