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MKE Ankaragücü - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MKE ANKARAGÜCÜ - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

MKE Ankaragücü - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında MKE Ankaragücü ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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MKE Ankaragücü - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak MKE Ankaragücü - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı HALİL UMUT MELER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Eryaman Stadyumu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylıanos Kıtsıou, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Rıcardo Wıllıam Faty, Wilfried Moke, Aydın Karabulut, Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgıll

Teknik Direktör:

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Jefferson Nogueıra Junıor, Güray Vural, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Yussıf Raman Chıbsah, Pawel Mıroslaw Olkowskı, Souleymane Dıarra, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör:

Hakem: HALİL UMUT MELER, CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU, KAMİL ÇETİN, ERKAN ENGİN

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