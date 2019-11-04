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Bursaspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BURSASPOR - BALIKESİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bursaspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 10. haftasında Bursaspor ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bursaspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Bursaspor - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 10. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERKAN ÖZDAMAR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

Bursaspor: Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Özer Hurmacı, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Aykut Akgün, Recep Aydın, Çağlar Şahin Akbaba, Mamadou Dıarra, Anıl Karaer

Teknik Direktör:

Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Aly Malle, Foxı Kethevoama, Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran, Tomıslav Glumac, Antonıo Mrsıc, İbrahim Halil Çolak

Teknik Direktör:

Hakem: ERKAN ÖZDAMAR, CEMAL BİNGÜL, HASAN HÜSEYİN TETİK, ALPER AKARSU

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