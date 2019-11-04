Bursaspor - Balıkesirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Bursaspor - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 10. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERKAN ÖZDAMAR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
Bursaspor: Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Özer Hurmacı, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Aykut Akgün, Recep Aydın, Çağlar Şahin Akbaba, Mamadou Dıarra, Anıl Karaer
Teknik Direktör:
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Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Aly Malle, Foxı Kethevoama, Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran, Tomıslav Glumac, Antonıo Mrsıc, İbrahim Halil Çolak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ERKAN ÖZDAMAR, CEMAL BİNGÜL, HASAN HÜSEYİN TETİK, ALPER AKARSU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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