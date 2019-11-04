Ankaragücü'nde alt yapının patronu paça oldu

Ankaragücü'nde alt yapı koordinatörlüğü'ne getirilen Cengiz Paça, sosyal medyadan açıklama yayınladı.
Cengiz Paça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Aşkımıza kavuştuk. MKE ANKARAGÜCÜ spor kulübünde bugün itibari ile altyapi genel koordinatörü olarak göreve başlamış bulunuyorum. Şahsıma bu görevi layık gören yönetim kurulumuza başkanımız sayın Fatih Mert'e futbol şube sorumlumuz sayın Tamer Acar'a teşekkür ediyorum Allah utandırmasın" yazdı.
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