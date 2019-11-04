Yılmaz Gökdel'i kaybettik

Ankaragücü'nün 1980-81 sezonunda 2.Ligde aldığı Türkiye Kupası ve Cumhurbaşlanlığı Kupasının mimarı teknik direkör Yılmaz Gökdel vefat etti.

Gökdel, 1980-81 sezonunun başlarında 2. Lig takımı MKE Ankaragücü'nün başına getirilmişti. Takımın tek hedefi 1. Lig'e çıkmaktı. Ancak Türkiye Kupası'nda sırasıyla Altay, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yip finale çıktılar. Finalde de Boluspor'u yenen Ankaragücü kupayı kazandı. Gökdel de futbolculuğunda kazandığı kupayı bir kez daha kazanıyordu. Ayrıca 2. Ligde olup kupayı kazanan ilk ve tek takım olarak da tarihe geçti. Bu başarıdan sonra Kenan Evren tarafından çıkarılan kanun ile 2. Lig'den bir takımın Türkiye Kupası'nı kazanırsa 1. Lig'e çıkacağı belirtildiği için Ankaragücü 4. takım olarak 1. Lig'e çıkmıştı.