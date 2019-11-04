Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da

Gençlerbirliği yeni hocası Hamza Hamzaoğlu ile kötü gidişatı durdurabilecek m? Gençlerbirliği'nin Konyaspor deplasmanındaki performansı nasıldı? Gençlerbirliği'nin deplasmandan beraberlikle dönerek 1 puan alması nasıl yorumlanmalı? Konyaspor - Gençlerbirliği maçının kahramanı Yasin mi oldu? MKE Ankaragücü, yönetim değişikliğinden sonra yükselişe geçebilecek mi? MKE Ankaragücü'nden transfer yasağı kalkacak mı? Keçiörengücü ve Osmanlıspor'un yükseliş mücadeleleri ne durumda? Hepsi Haftanın Nabzı'nda. Kaçırmayın...

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