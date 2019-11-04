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Fatih Mert'den maça davet
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FATİH MERT'DEN MAÇA DAVET

Fatih Mert'den maça davet

MKE Ankaragücü, yeni başkanıyla ve yeni yönetimiyle çıkacağı ilk maç olan Gaziantep Futbol Kulübü maçına çok önemli isimler katılacak.

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MKE Ankaragücü yeni başkanı Fatih Mert, Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek Süper Lig 10'uncu hafta maçına Ankaragücü'nün resmi web sitesinden yaptığı çağrıyla birçok ismi maça davet etti.

MKE Ankaragücü resmi web sitesinden yayınlanan çağrı şöyle: 

"

Şehrimizin marka değeri MKE Ankaragücümüz’ün Süper Lig’in 10. haftasında bu akşam saat 20:00’da Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Belediye Başkanlarımızı, ve tüm Ankara halkını stadyuma davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Fatih Mert

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı"

 

 
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