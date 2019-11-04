Fatih Mert'den maça davet

MKE Ankaragücü yeni başkanı Fatih Mert, Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek Süper Lig 10'uncu hafta maçına Ankaragücü'nün resmi web sitesinden yaptığı çağrıyla birçok ismi maça davet etti.
MKE Ankaragücü resmi web sitesinden yayınlanan çağrı şöyle:
"
Şehrimizin marka değeri MKE Ankaragücümüz’ün Süper Lig’in 10. haftasında bu akşam saat 20:00’da Eryaman Stadyumu’nda karşılaşacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Belediye Başkanlarımızı, ve tüm Ankara halkını stadyuma davet ediyoruz.
Saygılarımızla.
Fatih Mert
MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı"
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