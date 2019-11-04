İlker Erdem görevinden ayrıldı

2017-2018 sezonunda son 8 haftada takımın başına geçerek 5 galibiyet 3 beraberlik alan, ligin en çok puanını toplamaya ve takımımızın ligde kalmasına büyük katkısı olan Teknik direktörümüz İlker Erdem ile yapılan karşılıklı görüşmeler ve varılan anlaşma sonucunda takım menfaatleri gözeterek görevinden ayrılmıştır. Sayın İlker Erdem'e görevde bulunduğu süre içindeki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz.
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