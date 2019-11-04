TED Ankara Kolejliler 84 - 61 TAC NEF

TED Ünivesitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu2nda gerçekleşen musabakada periyotların skorları şöyleydi:
1.Periyot: 12-13
2.Periyot : 22-36
3.Periyot : 28-42
4.Periyot : 43-54
TED Ankara Kolejliler ve TAC NEF'in oyuncu kadrosu ise aşağıdaki gibi şekillendi.
TED Ankara Kolejliler : Yavuz Güvenç 2, Alperen Ercan 3, Can Sayın 5, Kerem Sarıaslan 3, Yusuf Efe Bayar 8, Eyüp Can Öncü 16, Erim Özdemir, Cihat Mertali Dalgalı 6
TAC NEF: Berkay Çıvgın 10, Cahit Kalkan 2, Sezgin Akcınlı 8, Burak Berke Diler, Ege Tan Yıldızoğlu 7, Hakan Çakır 22, Hamdi Tunahan Yüksel 2, Berkan Silindir 3, Murat Can Güzelocak, Baran Yiğit Öncel
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.