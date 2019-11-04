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TED Ankara Kolejliler 84 - 61 TAC NEF
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TED ANKARA KOLEJLİLER 84 - 61 TAC NEF

TED Ankara Kolejliler 84 - 61 TAC NEF

Basketbol Gençler Ligi altıncı haftasında TAC NEF'i konuk eden TED Ankara Kolejliler müsabakayı 84-61 galibiyetle tamamladı.

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TED Ünivesitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu2nda gerçekleşen musabakada periyotların skorları şöyleydi:

 

1.Periyot: 12-13

2.Periyot : 22-36

3.Periyot : 28-42

4.Periyot : 43-54

TED Ankara Kolejliler ve TAC NEF'in oyuncu kadrosu ise aşağıdaki gibi şekillendi.

TED Ankara Kolejliler : Yavuz Güvenç 2, Alperen Ercan 3, Can Sayın 5, Kerem Sarıaslan 3, Yusuf Efe Bayar 8, Eyüp Can Öncü 16, Erim Özdemir, Cihat Mertali Dalgalı 6

TAC NEF: Berkay Çıvgın 10, Cahit Kalkan 2, Sezgin Akcınlı 8, Burak Berke Diler, Ege Tan Yıldızoğlu 7, Hakan Çakır 22, Hamdi Tunahan Yüksel 2, Berkan Silindir 3, Murat Can Güzelocak, Baran Yiğit Öncel

 

 

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