Ankaragücü'nde görev dağılımı yapıldı

MKE Ankaragücü'nün 31.10.2019'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulu, yeni başkan Fatih Mert başkanlığında Beştepe Tesislerinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda alınan karar gereği aşağıda belirtilen görev dağılımı yapıldı.
Fatih MERT Başkan
Osman Gazi KANDAŞ Başkan Vekili
Sidar TUNCA Başkan Vekili
Tamer AÇAR Başkan Yardımcısı (Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu)
Gürkan BÜYÜKKARALI Başkan Yardımcısı ( İdari ve Teknik işler Sorumlusu )
Levent Bayram KESER Başkan Yardımcısı
Celalettin ALKAN Genel Sekreter
Önder AKDOĞAN Genel Sayman ( Taraftar Sorumlusu )
İsmail ATASOY Basın Sözcüsü
Soner KURT As Başkan (Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Sorumlusu )
Mehmet ÖZDERE As Başkan ( Yerel Yönetimlerle İlişkiler Sorumlusu )
Cahit YILDIRIM As Başkan ( Ar-Ge Sorumlusu )
Müslüm BENLİ Üye ( Futbol Alt Yapı ve Amatör Branşlar Sorumlusu)
Hasan ALTINTAŞ Üye ( Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Temsilcisi)
Tan ALAR Üye ( Reklam ve Sponsorluklar Sorumlusu )
Gökalp ÜSTÜN Üye ( Stadyum Sorumlusu )
Faruk KOCA Üye
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