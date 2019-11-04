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Ankaragücü'nde görev dağılımı yapıldı
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ANKARAGÜCÜ'NDE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Ankaragücü'nde görev dağılımı yapıldı

MKE Ankaragücü'nün yeni seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

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MKE Ankaragücü'nün 31.10.2019'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulu, yeni başkan Fatih Mert başkanlığında Beştepe Tesislerinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda alınan karar gereği aşağıda belirtilen görev dağılımı yapıldı.

Fatih MERT                            Başkan

Osman Gazi KANDAŞ            Başkan Vekili

Sidar TUNCA                          Başkan Vekili

Tamer AÇAR                          Başkan Yardımcısı (Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu)

Gürkan BÜYÜKKARALI          Başkan Yardımcısı ( İdari ve Teknik işler Sorumlusu )

Levent Bayram KESER          Başkan Yardımcısı

Celalettin ALKAN                  Genel Sekreter

Önder AKDOĞAN                  Genel Sayman  ( Taraftar Sorumlusu )

İsmail ATASOY                       Basın Sözcüsü

Soner KURT                            As Başkan (Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Sorumlusu )

Mehmet ÖZDERE                   As Başkan ( Yerel Yönetimlerle İlişkiler Sorumlusu )

Cahit YILDIRIM                      As Başkan ( Ar-Ge Sorumlusu )

Müslüm BENLİ                       Üye ( Futbol Alt Yapı ve Amatör Branşlar Sorumlusu)

Hasan ALTINTAŞ                    Üye ( Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Temsilcisi)

Tan ALAR                               Üye ( Reklam ve Sponsorluklar Sorumlusu )

Gökalp ÜSTÜN                      Üye ( Stadyum Sorumlusu )

Faruk KOCA                          Üye

 
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