Fatih Mert'ten teşekkür mesajı

İşte o mesaj...

"MKE Ankaragücü Spor Kulübümüzün 31.10.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’u sonrasında bizleri gerek telefonla gerek mesaj yoluyla gerekse kulübümüze gelerek onurlandıran;

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu’na, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a,MHP Gnel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili sayın Yaşar YILDIRIM’A TBMM Milli Eğitim,Kültür,Gençlik ve spor komisyonu Başkanı Ankara Milletvekilimiz Sayın Emrullah İşler’e , Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse’ye, Bala belediye baskani Ahmet Buran’a ve Ankara Milletvekilimiz Asuman Erdoğan’a, MHP Genel Sekreteri Sayın Fatih Çetinkaya’ya, Ankara Milletvekilimiz Sayın Barış Aydın’a, Ankara Milletvekilimiz Sayın Hacı Turan’a, Ankara Milletvekilimiz Sayın Lütfiye Selva Çam’a, Ankara Milletvekilimiz Sayın Ali İhsan Arslan’a, Ankara Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan V. Adnan Beker’e, Eski Başkanlarımız Cemal Aydın, Cengiz Topel Yıldırım ve Ahmet Gökçek’e, ATO Başkanı Sayın Gürsel Baran’a, Altındağ Belediye Başkanı Sayın Asım Balcı’ya, Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok’a, Beypazarı Belediye Başkanı Sayın Tuncer Kaplan’a, Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Fatih Duruay’a, Ayaş Belediye Başkanı Sayın Burhan Demirbaş’a ve Başkanımızı telefon ile arayarak tebriklerini ileten Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir’e, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu’na, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’e, ve Bursaspor Kulübü Başkanlığına, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığı’na, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığı’na, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanlığı’na, Alanyaspor Kulübü Başkanlığı’na, Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanlığı’na ve tüm siyasetçi, bürokrat, tribün liderlerimiz ve camiamıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarım."