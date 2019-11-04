Ankaragücü ailesi, akşam yemeğinde buluştu

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün Beştepe tesislerinde yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından teknik heyet ve futbolcular, yönetim kurulu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, bugün oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması öncesi teknik heyet ve futbolculara başarılar dileyerek, maç öncesinde futbolculara bir miktar ödeme yapılacağını söyledi.
Önümüzdeki günlerde kulüpte yapılacak çalışmalar neticesinde hiçbir futbolcu ve teknik heyetin alacaklarının kalmaması yönünde gerekli adımların atılacağını belirten Mert, Ankaragücü’nün hak ettiği yere en kısa zamanda geleceğini ifade etti.
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