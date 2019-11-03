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Kayserispor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...
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KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kayserispor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kayserispor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ARDA KARDEŞLER yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Sılvıu Lung, Umut Bulut, Sheyı Emmanuel Adebayor, Aymen Abdennour, Jean Poulaın, Bilal Başacıkoğlu, Mıguel Lopes, Brıce Dja Djedje, Karahan Yasir Subaşı, Bernard Mensah, Şamil Çinaz

Teknik Direktör:

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Vıctor Moses, Serdar Aziz, Luız Gustavo Dıas, Garry Mendes Rodrıgues, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Vedat Murıç, Altay Bayındır

Teknik Direktör:

Hakem: ARDA KARDEŞLER, ERDİNÇ SEZERTAM, SÜLEYMAN ÖZAY, TURGUT DOMAN

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