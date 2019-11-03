Kayserispor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ARDA KARDEŞLER yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Sılvıu Lung, Umut Bulut, Sheyı Emmanuel Adebayor, Aymen Abdennour, Jean Poulaın, Bilal Başacıkoğlu, Mıguel Lopes, Brıce Dja Djedje, Karahan Yasir Subaşı, Bernard Mensah, Şamil Çinaz
Teknik Direktör:
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Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Vıctor Moses, Serdar Aziz, Luız Gustavo Dıas, Garry Mendes Rodrıgues, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Vedat Murıç, Altay Bayındır
Teknik Direktör:
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Hakem: ARDA KARDEŞLER, ERDİNÇ SEZERTAM, SÜLEYMAN ÖZAY, TURGUT DOMAN
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