İşte Altınordu - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Altınordu - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 10. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı BÜLENT BİRİNCİOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici, Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör:
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İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Ali Aytemur, Papa Alıoune Dıouf, Tuncer Duhan Aksu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BÜLENT BİRİNCİOĞLU, KEMAL ELMAS, MURAT ŞENER, GÖKHAN ÖZBULUT
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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