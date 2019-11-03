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İşte Altınordu - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTINORDU - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altınordu - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 10. haftasında Altınordu ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altınordu - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Altınordu - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 10. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı BÜLENT BİRİNCİOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Okan Derici, Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör:

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Ali Aytemur, Papa Alıoune Dıouf, Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör:

Hakem: BÜLENT BİRİNCİOĞLU, KEMAL ELMAS, MURAT ŞENER, GÖKHAN ÖZBULUT

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