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Kasımpaşa - BTC Turk Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
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KASIMPAŞA - BTC TURK Y.MALATYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kasımpaşa - BTC Turk Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Kasımpaşa ile BTC Turk Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kasımpaşa - BTC Turk Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Kasımpaşa ile BTC Turk Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HALİS ÖZKAHYA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Youssef, Loret Sadıku, Bangaly Fode Koıta, Harıs Hajradınovıc, Rıcardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Karım Seıfeldın, Aytaç Kara, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör:

BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Thıevy Bıfouma, Mustafa Akbaş, Lınganı Hadebe, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Mitchell Donald, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Costa Marques, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör:

Hakem: HALİS ÖZKAHYA, MEHMET CEM HANOĞLU, MURAT ERGİN GÖZÜTOK, DİRENÇ TONUSLUOĞLU

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