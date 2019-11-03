Kasımpaşa - BTC Turk Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Kasımpaşa ile BTC Turk Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HALİS ÖZKAHYA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Syam Youssef, Loret Sadıku, Bangaly Fode Koıta, Harıs Hajradınovıc, Rıcardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Karım Seıfeldın, Aytaç Kara, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör:
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BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Thıevy Bıfouma, Mustafa Akbaş, Lınganı Hadebe, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Mitchell Donald, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Costa Marques, Sakıb Aytaç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HALİS ÖZKAHYA, MEHMET CEM HANOĞLU, MURAT ERGİN GÖZÜTOK, DİRENÇ TONUSLUOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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