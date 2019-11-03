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Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...
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FATİH KARAGÜMRÜK - BB ERZURUMSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 10. haftasında Fatih Karagümrük ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 10. haftasında Fatih Karagümrük ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Vefa Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SARPER BARIŞ SAKA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vefa

Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Barış Başdaş, Brahim Darri, Erkan Zengin, Koray Altınay, Mervan Çelik, Erik Sabo, Çağrı Ortakaya, Barış Özbek, Bülent Cevahir

Teknik Direktör:

BB Erzurumspor: Aykut Demir, Gabrıel Obertan, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Mıckael Franck Pote, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Sehıc, Emrah Başsan, Mucahit Albayrak, Jasmın Scuk, Osman Çelik

Teknik Direktör:

Hakem: SARPER BARIŞ SAKA, SELAHATTİN ALTAY, OĞUZ TERZİ, MEHMET ALİ ÖZER

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