Eskişehirspor - Osmanlıspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Eskişehirspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 10. Haftasında Eskişehir Yeni Stadyum Stadyumunda oynanacak müsabakayı YASİN KOL yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Marko Mılınkovıc, Ekrem Kılıçarslan, Kamal Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, Cemali Sertel
Teknik Direktör:
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Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Jovan Blagojevıc, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YASİN KOL, MEHMET YILDIRIM, MURAT ALTAN, OĞUZHAN ÇAKIR
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