İşte Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. Haftasında Denizli Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ZORBAY KÜÇÜK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk Stadı
Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Mustafa Yumlu, Radoslaw Pawel Murawskı, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Zakarya Bergdıch, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Modou Barrow
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Ondele Appındangoye, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Augusto Ferreıra, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ZORBAY KÜÇÜK, HAKAN YEMİŞKEN, İBRAHİM BOZBEY, VELİ KARAKAYA
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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