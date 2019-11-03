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İşte Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE YUKATEL DENİZLİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. Haftasında Denizli Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ZORBAY KÜÇÜK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk Stadı

Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Mustafa Yumlu, Radoslaw Pawel Murawskı, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Zakarya Bergdıch, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Modou Barrow

Teknik Direktör:

Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Ondele Appındangoye, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Augusto Ferreıra, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör:

Hakem: ZORBAY KÜÇÜK, HAKAN YEMİŞKEN, İBRAHİM BOZBEY, VELİ KARAKAYA

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