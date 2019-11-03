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Keçiörengücü - Giresunspor maç kadroları belli oldu...
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KEÇİÖRENGÜCÜ - GİRESUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Keçiörengücü - Giresunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 10. haftasında Keçiörengücü ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Keçiörengücü - Giresunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 10. haftasında Keçiörengücü ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MERT GÜZENGE yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara Aktepe

Keçiörengücü: Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Levy Clement Madında, Abdulkadir Korkut, Famoussa Kone, Bernard Mendy, Samet Akaydin, Metin Uçar, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör:

Giresunspor: Adrıano Fachını, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Özgür Can Özcan, Murat Akça, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Muhammed Himmet Ertürk, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör:

Hakem: MERT GÜZENGE, ORKUN AKTAŞ, KEMAL MAVİ, NECATİ SELÇUK ŞAHİN

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