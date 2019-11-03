Nazilli Belediyespor - Osmaniyespor FK maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 11. haftasında Nazilli Belediyespor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HAKAN ERGİN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Nazilli İlçe
Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Mehmet Ersavaş, Polat Güren, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, Sergen Piçinciol, İlyas Sarı, Burak Özbakır, Fatih Gül, Zekeriya Topayan, Yunus Ünsal
Teknik Direktör:
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Osmaniyespor FK: Alp Arda, Burak Kara, Kerim Bölük, Hamza Türkmen, Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Deniz Karadeniz, Cihad Ateş, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Onur Kızıltaş
Teknik Direktör:
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Hakem: HAKAN ERGİN, ÖZCAN GENEL, MUHAMMET OĞUZHAN ÖZTAŞ, ESİM AYDEMİR
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