Somaspor - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 11. haftasında Somaspor ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Soma Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ŞAHİN BERKER yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Soma Atatürk Stadı
Somaspor: Erkul Küçük, Burak Turan, Muhsin Polat, Ahmet Tamet, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Hayri Mert Yomralıoğlu, Mehmet Uysal, Ömer Kavurkacı
Teknik Direktör:
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Darıca G.Birliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer, Selman Sevinç, Ömer Demircan, Emre Pehlivan, Metin Güler, Ferhat Çoban, Emre Alan, Fahrettin Bıyıklı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ŞAHİN BERKER, SONER AKGÜN, METİN YALÇIN, MURAT DEMİR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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