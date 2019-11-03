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Somaspor - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...
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SOMASPOR - DARICA G.BİRLİĞİ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Somaspor - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 11. haftasında Somaspor ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Somaspor - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 11. haftasında Somaspor ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Soma Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ŞAHİN BERKER yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Soma Atatürk Stadı

Somaspor: Erkul Küçük, Burak Turan, Muhsin Polat, Ahmet Tamet, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Hayri Mert Yomralıoğlu, Mehmet Uysal, Ömer Kavurkacı

Teknik Direktör:

Darıca G.Birliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer, Selman Sevinç, Ömer Demircan, Emre Pehlivan, Metin Güler, Ferhat Çoban, Emre Alan, Fahrettin Bıyıklı

Teknik Direktör:

Hakem: ŞAHİN BERKER, SONER AKGÜN, METİN YALÇIN, MURAT DEMİR

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