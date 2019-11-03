İşte Gölcükspor - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Gölcükspor - Halide Edip Adıvarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 11. Haftasında Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı TUNÇ ÖZDEMİR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Gölcük Şehir
Gölcükspor: Furkan Özyapı, Barış Kazer, Batuhan Boyoğlu, Emre Yüksektepe, Volkan Özcan, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, Ömürcan Yıldırımlı, Selim Dedekoç, İlyas Türengül, Oktay Pop
Teknik Direktör:
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Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Ekrem Çalışanlar, Hakan Akbaş, Necati Yakuplar, Gökhan Korkmaz, Muhammed Raşit Şahingöz, Hüseyin Afkan, Mustafa Kara, Furkan Akbulut, Fevzi Can Bozkuş, Evren Özyiğit
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TUNÇ ÖZDEMİR, GÖKHAN YÜKSEL, ÇAĞRI ATEŞ, HAKAN YURTSEVEN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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