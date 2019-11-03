Muğlaspor - Modafenspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Muğlaspor - Modafenspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 11. Haftasında Muğla Atatürk Std. Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK GÜNER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Muğla Atatürk Std.
Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Mustafa Acar, Mehmet Akif Şerifoğlu, Mahmut Şeker, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Sami Can Özkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Modafenspor: Gökhan Çetinus, Hasan Ozan Girgin, Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Enver Erşahin, Mehmet Burak Yılmaz, Umut Uysal, Rasim Mutlu, Erdoğan Erdoğan, Doğan Zincir, Gökhan Karataş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BURAK GÜNER, MUSTAFA TOSUN, YUSUF SUSUZ, BETÜL BAYKAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.