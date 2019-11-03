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Muğlaspor - Modafenspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MUĞLASPOR - MODAFENSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Muğlaspor - Modafenspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 11. haftasında Muğlaspor ile Modafenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Muğlaspor - Modafenspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Muğlaspor - Modafenspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 11. Haftasında Muğla Atatürk Std. Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK GÜNER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Muğla Atatürk Std.

Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Mustafa Acar, Mehmet Akif Şerifoğlu, Mahmut Şeker, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Sami Can Özkan

Teknik Direktör:

Modafenspor: Gökhan Çetinus, Hasan Ozan Girgin, Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Enver Erşahin, Mehmet Burak Yılmaz, Umut Uysal, Rasim Mutlu, Erdoğan Erdoğan, Doğan Zincir, Gökhan Karataş

Teknik Direktör:

Hakem: BURAK GÜNER, MUSTAFA TOSUN, YUSUF SUSUZ, BETÜL BAYKAN

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