Yozgatspor 1959 FK - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 11. haftasında Yozgatspor 1959 FK ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Yozgat Bozok Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem LEVENT BUĞRA VARTEMEL yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yozgat Bozok Stadı
Yozgatspor 1959 FK: Abdulsamet Kırım, Oğuzhan Kandemir, Mustafa Serkan Demirel, Beytullah Ersoy, Aytaç Deniz, Uğur Erdoğan, Hamdi Tayfun Yılmaz, Göksal Özkara, Kasım Ulus, Tamer Arıcı, Osman Paşa Zorlu
Teknik Direktör:
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel, Enes Filiz, Alpay Aldemir, Ramazan Çavuş, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Deniz Işık, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: LEVENT BUĞRA VARTEMEL, BARIŞ ÇARDAKLI, SABRİ ÜSTÜNEL, YAŞAR DEMİR
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