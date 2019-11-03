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Yozgatspor 1959 FK - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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YOZGATSPOR 1959 FK - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Yozgatspor 1959 FK - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 11. haftasında Yozgatspor 1959 FK ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yozgatspor 1959 FK - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 11. haftasında Yozgatspor 1959 FK ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Yozgat Bozok Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem LEVENT BUĞRA VARTEMEL yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yozgat Bozok Stadı

Yozgatspor 1959 FK: Abdulsamet Kırım, Oğuzhan Kandemir, Mustafa Serkan Demirel, Beytullah Ersoy, Aytaç Deniz, Uğur Erdoğan, Hamdi Tayfun Yılmaz, Göksal Özkara, Kasım Ulus, Tamer Arıcı, Osman Paşa Zorlu

Teknik Direktör:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel, Enes Filiz, Alpay Aldemir, Ramazan Çavuş, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Deniz Işık, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay

Teknik Direktör:

Hakem: LEVENT BUĞRA VARTEMEL, BARIŞ ÇARDAKLI, SABRİ ÜSTÜNEL, YAŞAR DEMİR

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