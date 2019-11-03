Altındağ Belediyespor - Pazarspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 11. haftasında Altındağ Belediyespor ile Pazarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Çubuk İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ABDULLAH VOLKAN AYDIN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Çubuk İlçe
Altındağ Belediyespor: Hüseyin İriç, Muzaffer Doğan, Uğur Uğur, Barış Bozdilki, A.Buğrahan Tuncay, Emre Toptan, Yalçın Eycan Kaya, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Fatih Karslı, Furkan Taş
Teknik Direktör:
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Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Mehmet Aytemiz, Fatih Ergen, Muhammet Ali Aydın, Onur Civelek, Kadir Kaan Yurdakul, Mithat Pala, Mücahit Çakır, Cevat Kuy, Aykut Civelek
Teknik Direktör:
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Hakem: ABDULLAH VOLKAN AYDIN, FERHAT DALGIÇ, YUSUF ŞİMŞEK, YUSUF CAN TEKER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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