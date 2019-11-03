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Bayrampaşa - Diyarbekirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BAYRAMPAŞA - DİYARBEKİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bayrampaşa - Diyarbekirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 11. haftasında Bayrampaşa ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bayrampaşa - Diyarbekirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Bayrampaşa - Diyarbekirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 11. Haftasında Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak müsabakayı EREN GÖKMEN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç

Bayrampaşa: Hüseyin Tokmak, Halil Uysal, Mehmet Alaeddinoğlu, Mert Somay, Oğuz Çetinkaya, Erdem Koçal, Mertcan Aktaş, Hüseyin Cankut Atasoy, Taner Yıldız, Selim Şahin, Veysel Sapan

Teknik Direktör:

Diyarbekirspor: Reşo Akın, Taner Çekiç, Vedat Budak, Fikret Topaloğlu, Emrah Kiraz, Ahmet Üçgün, Doğukan Bad, Emre Kara, Güney Tutcuoğlu, Ali Han Tunçer, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör:

Hakem: EREN GÖKMEN, SİNAN GÜNAYDIN, FARUK YAĞLI, MÜCAHİT KARAKURT

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