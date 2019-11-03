İşte Düzcespor - Serik Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Düzcespor - Serik Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 11. Haftasında Düzce 18 Temmuz Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERHAD ÜRKMEZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Düzce 18 Temmuz
Düzcespor: İbrahim Karaca, Doğancan Kılıç, Ebu Sıddık Çelik, Kadir Yılmaz Çelik, Atilla Aybars Garhan, Burak Koçer, Güney Polat, Tunahan Birinci, Yücel Yıldırım, Fırat Hekimoğlu, Enver Ayyıldız
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Serik Belediyespor: Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Sertaç Gökaltın, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Cenk Şen, Burçin Yüksel, Ahmet Özden, Atakan Cangöz, Abdulsamet Burak, Güven Güneri
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SERHAD ÜRKMEZ, BERKAY SALMAN, ALİCAN UZ, CANSU TİRYAKİ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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