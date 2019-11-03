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İşte Düzcespor - Serik Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DÜZCESPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Düzcespor - Serik Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında Düzcespor ile Serik Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Düzcespor - Serik Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Düzcespor - Serik Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 11. Haftasında Düzce 18 Temmuz Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERHAD ÜRKMEZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Düzce 18 Temmuz

Düzcespor: İbrahim Karaca, Doğancan Kılıç, Ebu Sıddık Çelik, Kadir Yılmaz Çelik, Atilla Aybars Garhan, Burak Koçer, Güney Polat, Tunahan Birinci, Yücel Yıldırım, Fırat Hekimoğlu, Enver Ayyıldız

Teknik Direktör:

Serik Belediyespor: Taner Kahriman, Erdal Pekdemir, Sertaç Gökaltın, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Cenk Şen, Burçin Yüksel, Ahmet Özden, Atakan Cangöz, Abdulsamet Burak, Güven Güneri

Teknik Direktör:

Hakem: SERHAD ÜRKMEZ, BERKAY SALMAN, ALİCAN UZ, CANSU TİRYAKİ

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