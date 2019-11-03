İşte Şile Yıldızspor - Yomraspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Şile Yıldızspor - Yomraspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 11. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖMER FARUK GÜLTEKİN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şile Stadı
Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Şamil Başaran, Kerem Can Taşkara, Tahsin Hacımustafaoğlu, Emin Aladağ, Mürsel Civelek, Furkan Külekci, Aytürk Halil Hocaoğlu, Semih Ergül
Teknik Direktör:
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Yomraspor: Abdullah Nanim, Mehmetcan Köse, Semih Durmuş, Emre İşçiler, Zafer Ergün, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Münür Satılmış, Engin Berk Nebioğlu, Kaan Güdü, İsmail Karakaş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖMER FARUK GÜLTEKİN, MUSTAFA YÜKSEL, RECEP KORKMAZ, OLCAY YILDIRIM
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