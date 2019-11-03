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İşte Çankaya FK - Artvin Hopaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇANKAYA FK - ARTVİN HOPASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çankaya FK - Artvin Hopaspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında Çankaya FK ile Artvin Hopaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çankaya FK - Artvin Hopaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Çankaya FK - Artvin Hopaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 11. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERDAR AKKOÇOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Çankaya FK: Burak Cengiz, Furkan Yıldırım, Mert Kurt, Canberk Özçakır, Mutlu İlengöz, Salih Sarıkaya, Tolga Şahin, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Cemre Atmaca, Ahmet Eren

Teknik Direktör:

Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Yunus Emre Çabuker, Saffet Gurur Yazar, Ahmet Tuna Akıl, Raşit Sevindir, Arif Güner, Furkan Tuşik, Bilal Çebi, Tunahan Ergül, Salim Uzun, Hakan Doğru

Teknik Direktör:

Hakem: SERDAR AKKOÇOĞLU, ALPER USLU, BATUHAN BIYIKLI, İLKAY SELÇİK

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