İşte Çankaya FK - Artvin Hopaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Çankaya FK - Artvin Hopaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 11. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERDAR AKKOÇOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Çankaya FK: Burak Cengiz, Furkan Yıldırım, Mert Kurt, Canberk Özçakır, Mutlu İlengöz, Salih Sarıkaya, Tolga Şahin, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Cemre Atmaca, Ahmet Eren
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Yunus Emre Çabuker, Saffet Gurur Yazar, Ahmet Tuna Akıl, Raşit Sevindir, Arif Güner, Furkan Tuşik, Bilal Çebi, Tunahan Ergül, Salim Uzun, Hakan Doğru
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SERDAR AKKOÇOĞLU, ALPER USLU, BATUHAN BIYIKLI, İLKAY SELÇİK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.