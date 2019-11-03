Erzin Spor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Erzin Spor - Kızılcabölükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 11. Haftasında Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERCAN MURAT GÜNDÜZLER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı
Erzin Spor: Emrah Günaydın, Emre Baysal, Okan Salmaz, Nureddin Ersoy, Ali Sinan Gayla, Timur Bayram Özgöz, Önder Selimoğlu, Kaan Aşnaz, Y.Memişoğullarından, Ender Gör, Sefa Aktepe
Teknik Direktör:
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Kızılcabölükspor: Selçuk Çalışır, Kerem Çalışkan, Ali Helvacı, Melih Vardar, Hasan Emiroğlu, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Eray Karadağ, Taygun Vurgun, Abdullah Altıntaş, Bahadır Kaya, İlyas Ural
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SERCAN MURAT GÜNDÜZLER, ALİ KILIÇ, İLKE AKMAN, TALHA ÖZTÜRK
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