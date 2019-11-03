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Erzin Spor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ERZİN SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Erzin Spor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında Erzin Spor ile Kızılcabölükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Erzin Spor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Erzin Spor - Kızılcabölükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 11. Haftasında Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERCAN MURAT GÜNDÜZLER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı

Erzin Spor: Emrah Günaydın, Emre Baysal, Okan Salmaz, Nureddin Ersoy, Ali Sinan Gayla, Timur Bayram Özgöz, Önder Selimoğlu, Kaan Aşnaz, Y.Memişoğullarından, Ender Gör, Sefa Aktepe

Teknik Direktör:

Kızılcabölükspor: Selçuk Çalışır, Kerem Çalışkan, Ali Helvacı, Melih Vardar, Hasan Emiroğlu, Alper Hamdi Bayraktar, Mehmet Eray Karadağ, Taygun Vurgun, Abdullah Altıntaş, Bahadır Kaya, İlyas Ural

Teknik Direktör:

Hakem: SERCAN MURAT GÜNDÜZLER, ALİ KILIÇ, İLKE AKMAN, TALHA ÖZTÜRK

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