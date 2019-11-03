68 Aksaray Belediye Spor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında 68 Aksaray Belediye Spor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Dağılgan Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ABDURRAHMAN HAYMANA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Dağılgan Stadı
68 Aksaray Belediye Spor: Serhat Velioğlu, Fuat Yaman, Ömer Çiçek, Berkay Can, Bora Yılmaz, Enes Soy, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Muhammet Taha Şahin, Serkan Gürses, Engin Tuna
Teknik Direktör:
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Manisaspor: Deniz Çörtlen, Bayram Büstaç, Mehmet Can Kocabaş, Okan Uğurlu, Gökhan Yılmaz, İlkay Gül, Kemal Temel, Samed Can Kaçar, Ömer Zeren, Fatih Uludağ, Vahap Aydemir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ABDURRAHMAN HAYMANA, KEREM İLİTANGİL, MEHMET SIRAÇ AKPINAR, MEHMET YETKİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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