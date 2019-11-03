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68 Aksaray Belediye Spor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...
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68 AKSARAY BELEDİYE SPOR - MANİSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

68 Aksaray Belediye Spor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında 68 Aksaray Belediye Spor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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68 Aksaray Belediye Spor - Manisaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında 68 Aksaray Belediye Spor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Dağılgan Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ABDURRAHMAN HAYMANA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Dağılgan Stadı

68 Aksaray Belediye Spor: Serhat Velioğlu, Fuat Yaman, Ömer Çiçek, Berkay Can, Bora Yılmaz, Enes Soy, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Muhammet Taha Şahin, Serkan Gürses, Engin Tuna

Teknik Direktör:

Manisaspor: Deniz Çörtlen, Bayram Büstaç, Mehmet Can Kocabaş, Okan Uğurlu, Gökhan Yılmaz, İlkay Gül, Kemal Temel, Samed Can Kaçar, Ömer Zeren, Fatih Uludağ, Vahap Aydemir

Teknik Direktör:

Hakem: ABDURRAHMAN HAYMANA, KEREM İLİTANGİL, MEHMET SIRAÇ AKPINAR, MEHMET YETKİN

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