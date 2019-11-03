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Silivrispor - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SİLİVRİSPOR - SULTANBEYLİ BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Silivrispor - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 11. haftasında Silivrispor ile Sultanbeyli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Silivrispor - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Silivrispor - Sultanbeyli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 11. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı TANER TUNCER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Silivrispor: Burak Kapan, Sercan Besler, Emrah Bedir, Oğulcan Enes Demiroğlu, Günay Şakar, Oğuz Yavuz, Mehmet Albayrak, Emin Altunay, Çağrı Gülcü, Eren Açıkgöz, Bülent Demir

Teknik Direktör:

Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Bülent Kocabey, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Muhammet Enes Erdem, Bünyamin Küçükosman

Teknik Direktör:

Hakem: TANER TUNCER, HARUN TERİN, AZAD İLHAN, SEDEF ALTUNTEPE

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