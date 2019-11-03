Silivrispor - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Silivrispor - Sultanbeyli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 11. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı TANER TUNCER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Silivrispor: Burak Kapan, Sercan Besler, Emrah Bedir, Oğulcan Enes Demiroğlu, Günay Şakar, Oğuz Yavuz, Mehmet Albayrak, Emin Altunay, Çağrı Gülcü, Eren Açıkgöz, Bülent Demir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Bülent Kocabey, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Muhammet Enes Erdem, Bünyamin Küçükosman
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TANER TUNCER, HARUN TERİN, AZAD İLHAN, SEDEF ALTUNTEPE
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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