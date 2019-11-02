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İşte Antalyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
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İŞTE ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Antalyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Antalyaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı CÜNEYT ÇAKIR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Angelo De Olıveıra, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Basılıo Da Sılva, Gustavo Ezequıel Blanco Leschuk, Paul Omo Mukaıru, Ufuk Akyol, Francısco Grando, Nazım Sangare, Ferhat Kaplan, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör:

Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Vıctor Ruız Torre, Mehmet Umut Nayir, Atıba Hutchınson, Elsayed Elneny, Adem Ljajıc, Braga Rebocho, Domagoj Vıda, Jeremaın Lens, Gökhan Gönül, Abdoulay Dıaby

Teknik Direktör:

Hakem: CÜNEYT ÇAKIR, BAHATTİN DURAN, MUSTAFA EMRE EYİSOY, CANER AK

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