İşte Antalyaspor - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Antalyaspor - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı CÜNEYT ÇAKIR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Angelo De Olıveıra, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Basılıo Da Sılva, Gustavo Ezequıel Blanco Leschuk, Paul Omo Mukaıru, Ufuk Akyol, Francısco Grando, Nazım Sangare, Ferhat Kaplan, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Vıctor Ruız Torre, Mehmet Umut Nayir, Atıba Hutchınson, Elsayed Elneny, Adem Ljajıc, Braga Rebocho, Domagoj Vıda, Jeremaın Lens, Gökhan Gönül, Abdoulay Dıaby
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CÜNEYT ÇAKIR, BAHATTİN DURAN, MUSTAFA EMRE EYİSOY, CANER AK
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