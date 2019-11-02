Teknik direktörlerden maç sonu açıklamaları

" Hamzaoğlu: Transferden ziyade kadrodaki oyuncuların performansını artırma niyetindeyim. "



Süper Lig'in 10'uncu haftasında yeni teknik direktörüyle İttifak Holding Konyaspor deplasmanından 1- 1 beraberlikle 1 puanla dönen Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maç sonunda yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: " Bugün zor bir deplasmana kazanmak zorunda olduğumuz konumda geldik. İlk yarının 20'inci dakikasından sonra rakip oyun üstünlüğünü aldı. İkinci yarı Sio ve Stancu ile önde oynamaya başladık. Erken gol bulsak daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Oyuna sonradan giren arkadaşlarımızın isteği bizi mutlu etti. Takım bütünlüğü bizi mutlu etti. Dün ilk idmanımızı yaptık. Çok şey değiştirebileciğimiz söylenemezdi. İkinci yarı üstün oynadık, bunları gole de çevirmemiz lazım. Son dakikaya kadar bu inancı sürdürmeleri hoşuma gitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Geldiğim gün tüm maçları seyrettim. Yasin'in kadro dışı olduğunu söylediler. Özel bir durum olmadığını söylediler. Önceki hocanın takdiri, tabiki doğrudur da. Şu an oyuncu kaybedecek değil, oyuncu kazanacak durumdayız. Yönetime de sordum olumlu yanıt gelince kadroya aldım. Sabah da idmana aldım. Yasin'e "Bundan sonra beraberiz, gereken dersleri çıkarmışsındır." dedim. Berat ve Sessegnon yoruldu. Orta sahada ihtiyacımız vardı. Golü de o attı. Hem kendisine hem de kulübe hayırlı olsun. Birbirine kenetlenmiş, kaliteli bir takımız. Transferden ziyade kadrodaki oyuncuların performansını arttırmak niyetindeyim. Ocak ayına; hatta sezon sonuna kadar transfer düşünmeyeceğim."



"Kocaman: Ne baskılı oyunlarımız ne kontra ataklarımız sahaya yansıdı."



İttifak Holding Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman ise açıklamada : "Malatyaspor maçını çevirmemiz çok zordu. Fenerbahçe maçını da olağanüstü bir durumla açıklayabiliriz. Eyüp maçını ise açıklamak zor. Kupadan elenmemiz ikinci yarıya olumsuz yansıdı. İlk 15 dakika antrenör değişikliğine gitmiş coşkulu bir takım vardı karşımızda. İlk yarının ortalarından sonra kendi oyunumuza döndük. Gençlerbirliği, geriye düştükten sonra oyunu sahamıza yıkmak istedi. Ne baskılı oyunumuz, ne kontrataklarımız sahaya yansıdı. İlk yarı ne kadar beyazsa, ikinci yarı o kadar siyah oldu. İkinci yarı Gençlerbirliği üstün oynadı. Böyle olacağı belliydi. Ancak golde 10 futbolcumuz da ceza sahası içindeydi. Bizim işimizde en zor şey, kırılmış özgüveni tekrar yerine getirmek. İkinci yarıda ne baskı yapabilen ne de savunmaya girebilen, birbirinden kopuk, bireysel bir takım haline geldik. İki hafta önce yumruk gibi bir takımdık. İki haftada sıkıntılı bir duruma geldik. Kalan 7 haftada maksimum puan almak istiyoruz. Gönderdiğimiz 5 oyuncu ve yaş ortalamaları, aldığımız 5 oyuncu ve yaş ortalamalarıyla kıyaslandığında geleceği kurtarmak adına bir hamle yaptık. Köklü kulüplerin hali ortada." dedi.



