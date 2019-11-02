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Akhisarspor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...
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AKHİSARSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Akhisarspor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 10. haftasında Akhisarspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisarspor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 10. haftasında Akhisarspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisarspor: Avdıja Vrsajevıc, Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Muhammet Reis, Sokol Cikalleshi, Gökhan Değirmenci, Theodor Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Hamıdou Traore, Vedat Bora, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Anthony Chrıstopher Stokes, Levent Ayçiçek, Mehmet Uslu, Joher Khadım Rassoul

Teknik Direktör:

Hakem: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU, MEHMET ŞAHAN YILMAZ, EMRAH ÜNAL, ALİRIZA ALTUNBAKIR

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