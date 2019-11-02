Akhisarspor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 10. haftasında Akhisarspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisarspor: Avdıja Vrsajevıc, Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Muhammet Reis, Sokol Cikalleshi, Gökhan Değirmenci, Theodor Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Hamıdou Traore, Vedat Bora, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Anthony Chrıstopher Stokes, Levent Ayçiçek, Mehmet Uslu, Joher Khadım Rassoul
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU, MEHMET ŞAHAN YILMAZ, EMRAH ÜNAL, ALİRIZA ALTUNBAKIR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.