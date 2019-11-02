Candeias'tan maç sonu açıklaması

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yeni teknik direktörüyle Konyaspor deplasmanından 1- 1 beraberlikle 1 puanla dönen Gençlerbirliği'nin oyuncusu Daniel Candeias, yayıncı kuruluşun mikrofonlarına yaptığı açıklamada " Maçın ilk yarısına iyi başladık. Sonra geriye oynadık. Bir hata oldu; ama kalecimizden kaynaklı bir hata olduğunu düşünmüyorum. Takım olarak geriye oynamamızdan kaynaklı bir hataydı. İkinci yarı çabaladık ve verdiğimiz emeğin karşılığını aldık." dedi.
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