Candeias'tan maç sonu açıklaması

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yeni teknik direktörüyle Konyaspor deplasmanından 1- 1 beraberlikle 1 puanla dönen Gençlerbirliği'nin oyuncusu Daniel Candeias, yayıncı kuruluşun mikrofonlarına yaptığı açıklamada " Maçın ilk yarısına iyi başladık. Sonra geriye oynadık. Bir hata oldu; ama kalecimizden kaynaklı bir hata olduğunu düşünmüyorum. Takım olarak geriye oynamamızdan kaynaklı bir hataydı. İkinci yarı çabaladık ve verdiğimiz emeğin karşılığını aldık." dedi.

