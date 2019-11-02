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Gençlerbirliği'nden hayati 1 puan
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN HAYATİ 1 PUAN

Gençlerbirliği'nden hayati 1 puan

İttifak Holding Konyaspor 1-1 Gençlerbirliği. Gençlerbirliği, Konya deplasmanında 90+4'de Yasin Pehlivan'ın röveşata golüyle 1 puanı son dakikada kurtardı.

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Hafta içi teknik direktör değişikliğine giden ve Hamza Hamzaoğlu ile ilk sınavına çıkan kırmızı şimşekler, Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor'a karşı beraberliği son dakikada Yasin'in golüyle kurtardı.  

Konyaspor, ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koyarken 22. dakikada Milosevic'in şutu direkten döndü. 37. dakikada Polomat'ın geri pası kısa düşünce, kaleci Ertaç müdahalede geç kaldı. Pozisyonun devamında topla buluşan Farouk Miya, topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

İkinci yarıda etkili oyununu sahaya yansıtan Gençlerbirliği, 52. dakikada Stancu'nun sol kanattan geliştirdiği akında direği geçemedi. 68. dakikada Berat'ın yerine Nadir, 84. dakikada ise Ayite yerine Yasin oyuna dahil oldu. İkinci yarıda topla oynama yüzdesinde de Konyaspor'u geride bırakan başkent temsilcisi 90+4. dakikada kazandığı köşe vuruşunda Yasin Pehlivan ile golü buldu ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Hamza Hamzaoğlu ilk sınavından beraberlikle ayrılmış oldu ve Gençlerbirliği 10 hafta sonunda lig'de 7 puana ulaştı. Ev sahibi ekip Konyaspor ise 13 puana yükseldi. 

 

 

 
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