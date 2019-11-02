İşte Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
Bugün 17:30'da başlayacak Trabzonspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. Haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak müsabakayı FIRAT AYDINUS yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, Jorge Fernandes, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Celso Borges Mora, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Jose Marcıo Da Costa, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Cameron Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: FIRAT AYDINUS, ALEKS TAŞCIOĞLU, ERDEM BAYIK, ÇAĞDAŞ ALTAY
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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