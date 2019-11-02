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İşte Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11'ler
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İŞTE TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Trabzonspor - Göztepe maçında ilk 11'ler

Bugün 17:30'da başlayacak Trabzonspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. Haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak müsabakayı FIRAT AYDINUS yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, Jorge Fernandes, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Da Sılva Pereıra, Fılıp Novak

Teknik Direktör:

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Celso Borges Mora, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Jose Marcıo Da Costa, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Cameron Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu

Teknik Direktör:

Hakem: FIRAT AYDINUS, ALEKS TAŞCIOĞLU, ERDEM BAYIK, ÇAĞDAŞ ALTAY

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