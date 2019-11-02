İşte Alanyaspor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler
Bugün 17:30'da başlayacak Alanyaspor - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. Haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı METE KALKAVAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Junior Fernandes , Anastasıos Bakasetas, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Onur Bulut, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Georgıos Tzavellas
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Mehmet Topal, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Eljero George Rınaldo Elıa, İrfan Can Kahveci, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Martın Skrtel, Okechukwu Godson Azubuıke, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: METE KALKAVAN, CEYHUN SESİGÜZEL, KEREM ERSOY, MUSTAFA İLKER COŞKUN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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