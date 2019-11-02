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İşte Alanyaspor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALANYASPOR - M.BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Alanyaspor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Alanyaspor ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Alanyaspor - M.Başakşehir maçında ilk 11'ler

Bugün 17:30'da başlayacak Alanyaspor - M.Başakşehir maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. Haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı METE KALKAVAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Junior Fernandes , Anastasıos Bakasetas, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Onur Bulut, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Georgıos Tzavellas

Teknik Direktör:

M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Mehmet Topal, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Eljero George Rınaldo Elıa, İrfan Can Kahveci, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Martın Skrtel, Okechukwu Godson Azubuıke, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör:

Hakem: METE KALKAVAN, CEYHUN SESİGÜZEL, KEREM ERSOY, MUSTAFA İLKER COŞKUN

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