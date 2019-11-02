Fatih Mert, tesislerde inceleme yaptı

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Tandoğan tesislerinde incelemelerde bulundu.

Tesislerde bir süre alt yapıda forma giyen futbolcular ile sohbet eden Fatih Mert, genç futbolcuların dilek ve taleplerini dinledi.

Eksiklerin giderilmesi için bir an önce çalışmalara başlanacağını ifade eden Fatih Mert, yapılacak bu çalışmaların Ankaragücü’nün geleceğini şekillendireceğini ifade etti.