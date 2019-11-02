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Fatih Mert, tesislerde inceleme yaptı
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FATİH MERT, TESİSLERDE İNCELEME YAPTI

Fatih Mert, tesislerde inceleme yaptı

Yeni başkan Fatih Mert Tandoğan tesislerindeydi.

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MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Tandoğan tesislerinde incelemelerde bulundu.

Tesislerde  bir süre alt yapıda forma giyen futbolcular ile sohbet eden  Fatih Mert, genç futbolcuların dilek ve taleplerini dinledi.

Eksiklerin giderilmesi için bir an önce çalışmalara başlanacağını ifade eden  Fatih Mert,  yapılacak bu çalışmaların Ankaragücü’nün geleceğini şekillendireceğini ifade etti.
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