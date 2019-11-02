Maça Çeyrek Kala'da neler konuşuldu?

Gençlerbirliği Değerlendirmeleri

Maça Çeyrek Kala programında, Gençlerbirliği'nin Denizlispor mağlubiyeti değerlendirildi. Oyun aksiyonuna baktığımızda Polomat, Zargo Toure topla en çok buluşan isimler. Mats ise 38 dakika yer almasına rağmen sadece 29 kez topa dokundu. Mats'ın aynı performansı kupa maçında da devam etti ve forma şansını iyi kullanamadı değerlendirmesi yapıldı. Hücum hattında pres yapmaya çalışan Sio, Antalyaspor maçında ki pozisyonlara bu maçta ulaşamadı, Stancu-Sesse ve Candeias bağlantısı Denizlispor tarafından imha edildi açıklaması yapıldı. Mustafa Kaplan'ın Eryaman'a 1 puan için gelen takımları çözemediğine dikkat çekilerek, Zeki-Murawski arasına Gençlerbirliği sızamadı denildi. Hafta içi Esenler Erokspor'a elenmenin bu şartlarda pek sorun olmadığı, çünkü 9 hafta sonunda 6 puan ile çok sıkıntılı bir süreç yaşandığı ifade edildi. Hamza Hamzaoğlu'nun takımın başına getirilmesiyle Konyaspor maçında yeni bir heyecan ile sahada olunacağı, Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı son 4 takımda Bursaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor ve BB Erzurumspor'da 1,5 puan ortalamasıyla takımın başında olduğu istatistiği verildi. Sezon sonuna kadar 1,5 puan ortalaması tutturulursa 38 puan ile kümede kalma ihtimalinin yüksek olduğu söylendi.

Ankaragücü Değerlendirmeleri

Rizespor mağlubiyeti esnasında sarı lacivertli takımın girdiği çok net 3 gol pozisyonunu değerlendiremediği, İlhan'ın girdiği pozisyonlardan birisi gol olsaydı farklı bir sonuç ortaya çıkardı değerlendirmesi yapıldı, İsmail Kartal'ın bu galibiyet ile kredi kazandığı ve Rizespor'un kadro kalitesi ile lig'de rahatlıkla kalacağı ifade edildi. Kupadan elenen bir başka Ankara takımı olan Ankaragücü'nün ligde ki konumundan ötürü kafa olarak kupaya kendisini veremediği açıklandı. Ankaragücü Olağanüstü Kongresini canlı yayınlayan tek kanal olan Klasspor Tv, kongre süreci detayları ve özel röportajları da Maça Çeyrek Kala da yayınladı. Kongre sürecinde yaşanan tatsız olayların Ankaragücü'ne zarar verdiği söylenilirken, yeni yönetimin borç yapılandırılması yapılarak, transfer tahtası açılmasının öncelikli görevi olduğu aktarıldı. Pazartesi günü karşılaşılacak Gazişehir'in dengesiz bir takım olduğu ve Sumudica'nın çok şanslı bir teknik direktör olduğu belirtilirken, yeni yönetim ve primlerin ödenmesiyle Ankaragücü'nün, ligin en fazla gol yiyen 2. takımı olan Gazişehir'i devireceği ifade edildi.

Osmanlıspor ve Keçiörengücü bu hafta neler yapar?

Osmanlıspor'un Akhisar'ı mağlup etmesiyle 3 puan silme cezası olumsuzluğunu bir kenara bıraktığı, Başkent ekibinin fikstürünün yumuşadığı ve -5 puanda ki Eskişehirspor'u mağlup edeceği vurgulandı. Keçiörengücü'nün ise Ankara'yı kupada temsil eden tek takım olarak kaldığı, haftasonu oynayacakları Giresunspor'u 30 maçtır yenilmedikleri Aktepe'de mağlup edecekleri değerlendirmelerinde bulunuldu.