Menemenspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Menemenspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 10. Haftasında Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı KADİR SAĞLAM yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Menemen İlçe Stadı
Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Özgün, Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun
Teknik Direktör:
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Ümraniyespor: Emre Kurt, Rıad Nourı, Bahadır Taşdelen, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Honore Gomıs, Burak Öğür, Muhammed Gönülaçar
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: KADİR SAĞLAM, UTKU TUNAVELİOĞLU, MEHMET ALİ AKKOR, HAMİT BASIK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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