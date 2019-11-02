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Menemenspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MENEMENSPOR - ÜMRANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Menemenspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 10. haftasında Menemenspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Menemenspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Menemenspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 10. Haftasında Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı KADİR SAĞLAM yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Menemen İlçe Stadı

Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Özgün, Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun

Teknik Direktör:

Ümraniyespor: Emre Kurt, Rıad Nourı, Bahadır Taşdelen, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Honore Gomıs, Burak Öğür, Muhammed Gönülaçar

Teknik Direktör:

Hakem: KADİR SAĞLAM, UTKU TUNAVELİOĞLU, MEHMET ALİ AKKOR, HAMİT BASIK

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