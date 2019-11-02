Adanaspor - Boluspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 10. haftasında Adanaspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem KUTLUHAN BİLGİÇ yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir, Utku Şen, Marvin Sinan Büyüksakarya, Goran Karacıc, Özgür Özdemir, Furkan Özçal, Renan Souza Dınız, Okan Adil Kurt, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs
Teknik Direktör:
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Boluspor: İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Rydell Romano Poepon, Mustafa Sami Can Keskin, Hakan Arslan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: KUTLUHAN BİLGİÇ, HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ, GÖKMEN BALTACI, ÖNDER TURGAY DEMİRDAK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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