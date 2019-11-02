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Gençlerbirliği'nden maç öncesi açıklamalar
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Gençlerbirliği'nden maç öncesi açıklamalar

Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ve oyuncusu Mats Seuntjents, Konyaspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundular.

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    Hamzaoğlu'ndan maç öncesi açıklamalar
  

  Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Hama Hamzaoğlu, Gençlerbirliği ile ilk maçının öncesinde  yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada  "Duygular karmakarışık.  Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yıllardır düzenli işleyen ama istediği başarıya henüz ulaşamamış bir kulüp Gençlerbirliği. Geldik ve ayağımızın tozuyla maça başladık. Oyuncularla aramızdaki elektirği hissediyoruz. Şanssız bir Gençlerbirliği izledik bugüne kadar. Bundan sonra ufak dokunuşlarla bu şanssızlığı yenmeye çalışacağız. Oyuncularımızda başarılı olamamanın bi burukluğu vardı; fakatbir antrenmanda attık bunu. Coşkulu oynayacaklarına inanıyorum. Konyaspor evinde oldukça etkili bir takım, oyuncularımız da istekli. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz." dedi.

 

  Mats Seuntjents'ten maç öncesi açıklamalar

 Mats Seuntjents, "Benim için ileriye bakma zamanı. Bu maçtan puan almalıyız. Türkiye'de yeniyim ve bir alışma sürecim olmuştu. Yeni hocamız futbolu bilen biri. Bana fayda sağlayacağını düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.
 
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