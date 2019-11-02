Gençlerbirliği'nden maç öncesi açıklamalar

Hamzaoğlu'ndan maç öncesi açıklamalar
Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Hama Hamzaoğlu, Gençlerbirliği ile ilk maçının öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Duygular karmakarışık. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yıllardır düzenli işleyen ama istediği başarıya henüz ulaşamamış bir kulüp Gençlerbirliği. Geldik ve ayağımızın tozuyla maça başladık. Oyuncularla aramızdaki elektirği hissediyoruz. Şanssız bir Gençlerbirliği izledik bugüne kadar. Bundan sonra ufak dokunuşlarla bu şanssızlığı yenmeye çalışacağız. Oyuncularımızda başarılı olamamanın bi burukluğu vardı; fakatbir antrenmanda attık bunu. Coşkulu oynayacaklarına inanıyorum. Konyaspor evinde oldukça etkili bir takım, oyuncularımız da istekli. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz." dedi.
Mats Seuntjents'ten maç öncesi açıklamalar
Mats Seuntjents, "Benim için ileriye bakma zamanı. Bu maçtan puan almalıyız. Türkiye'de yeniyim ve bir alışma sürecim olmuştu. Yeni hocamız futbolu bilen biri. Bana fayda sağlayacağını düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.
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