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İşte Gençlerbirliği'nin Konya'daki kadrosu
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İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KONYA'DAKİ KADROSU

İşte Gençlerbirliği'nin Konya'daki kadrosu

Gençlerbirliği'nin Konyaspor deplasmanında oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

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 Süper Lig'in 10'uncu haftasında Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'yla yapacağı ilk maç olan Konyaspor deplasmanında kadro şöyle şekillendi: 

İlk 11: Ertaç, Berat, Stancu, Sessegnon, Ayite, Toure, Candeias, Erdem, Flavıo, Polomat

Yedekler: Diallo, Mats, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim, Mattıas, Yasin, Nadir, Sefa, Rahmetullah 

 

 İlk 11
25. ERTAÇ ÖZBİR
5. BERAT AYBERK ÖZDEMİR
9. SORİN BOGDAN STANCU
10. STEPHANE SESSEGNON
11. FLOYD AMA NINO AYITE
13. GIOVANNI-GUY YANN SIO
15. ZARGO TOURE
21. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
22. ERDEM ÖZGENÇ
32. FLAVIO DA SILVA RAMOS
39. PIERRE YVES NICOLAS POLOMAT
 Yedekler
27. ABDOULAYE DIALLO
2. AHMET OĞUZ
3. HALİL İBRAHİM PEHLİVAN
4. NILS ERIK MATTIAS BJARSMYR
6. YASİN PEHLİVAN
7. NADİR ÇİFTÇİ
17. SEFA YILMAZ
19. RAHMETULLAH BERİŞBEK
20. MATS SEUNTJENS
 

 

 
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