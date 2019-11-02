İşte Gençlerbirliği'nin Konya'daki kadrosu

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'yla yapacağı ilk maç olan Konyaspor deplasmanında kadro şöyle şekillendi:
İlk 11: Ertaç, Berat, Stancu, Sessegnon, Ayite, Toure, Candeias, Erdem, Flavıo, Polomat
Yedekler: Diallo, Mats, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim, Mattıas, Yasin, Nadir, Sefa, Rahmetullah
|İlk 11
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|Yedekler
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