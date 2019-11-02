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İşte İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler
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İŞTE İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. Haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı VOLKAN BAYARSLAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Levan Shengelıa, Faruku Mıya, Alper Uludağ, Nejc Skubıc

Teknik Direktör:

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Nıcolas Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Floyd Ama Nıno Ayıte, Sorin Bogdan Stancu, Gıovannı-guy Yann Sıo

Teknik Direktör:

Hakem: VOLKAN BAYARSLAN, İLKER TAKPAK, ABDULLAH BORA ÖZKARA, BURAK TAŞKINSOY

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