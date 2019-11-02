Hatayspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Hatayspor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 10. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı RAMAZAN KELEŞ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Altay: Deniz Vural, Leandro Deyrınıo Kappel, Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, Andreas Tatos, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Emre Koyuncu, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: RAMAZAN KELEŞ, CEMAL ALPAY, BURAK CANSIZ, METEHAN ALPAT
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