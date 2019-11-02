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Hatayspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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HATAYSPOR - ALTAY SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Hatayspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 10. haftasında Hatayspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hatayspor - Altay sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak Hatayspor - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 10. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı RAMAZAN KELEŞ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hatayspor: Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Altay: Deniz Vural, Leandro Deyrınıo Kappel, Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, Andreas Tatos, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Emre Koyuncu, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu

Teknik Direktör:

Hakem: RAMAZAN KELEŞ, CEMAL ALPAY, BURAK CANSIZ, METEHAN ALPAT

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