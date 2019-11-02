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Karşıyaka - ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK maç kadroları belli oldu...
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KARŞIYAKA - ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Karşıyaka - ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 11. haftasında Karşıyaka ile ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Karşıyaka - ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 11. haftasında Karşıyaka ile ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ÖMER KOCABEY yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: İzmir Atatürk

Karşıyaka: Cenk Özbey, Görkem Ali Kınay, Mustafa Aşan, Doğukan İnci, Harun Atalay, Hakan Kuş, Mustafa Değirmenci, Metin Peker, Anıl Çıracı, Mehmet Aksoy, Muhammet Fatih Öztekin

Teknik Direktör:

ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK: Ogün Karakaya, Can Morgül, Burak Keskin, Serhan Yılmaz, Arif Şahin, Hayrettin Cengiz, Emre Bayram, Ferhat Canlı, Tuncay Fındıkcı, Metehan Andaç Özlü, Burak Kavlak

Teknik Direktör:

Hakem: ÖMER KOCABEY, MEHMET ALİ VARDAR, KAĞAN YILDIZLAR, OZAN YALÇIN

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