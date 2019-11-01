İşte Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:30'da başlayacak Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. Haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULKADİR BİTİGEN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
Galatasaray: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Yılmaz Çalık, Jean Mıchael Serı, Ryan Guno Babel, Ömer Bayram, Florın Andone, Chrıstıan Nekadıo Luyındama, Yuto Nagatomo, Emre Mor, Marıo Rene Junıor Lemına
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Joseph Larweh Attamah, Fernando Henrıque Boldrın, Oğulcan Çağlayan, Amınu Umar, Gökhan Akkan, Tıemoko Ismael Dıomande, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Mykola Morozıuk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ABDULKADİR BİTİGEN, İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN, VOLKAN AHMET NARİNÇ, CİHAN AYDIN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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